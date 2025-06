Calciomercato, anche Baldanzi e Turati sulla lista del Toro: i temi granata sui giornali

Il Torino guarda con una certa necessità al calciomercato in entrata, che necessità però di quello in uscita. Chi si concentra più sul calciomercato è La Stampa : il quotidiano riporta l'interesse del DT granata Vagnati per il giocatore della Roma e dell'under-21 Tommaso Baldanzi oltre che per Volpato e Suslov: "Il direttore sportivo Vagnati ha un tris di opzioni in grado di alzare il livello, adesso serve puntare forte per provare a prenderne una. Il sogno è Tommaso Baldanzi. I granata lo seguono da prima che l’ex dell’Empoli passasse due anni fa alla Roma per fare il grande salto, finora rinviato. E adesso possono tentarlo con una scuola che con i giovani difficilmente sbaglia: deciderà Gasperini che ha intenzione di valutarlo in ritiro, prima di prendere una decisione. Il Torino aspetta di capire se esisteranno le condizioni per presentare un’offerta, intanto parte delle risorse (che spera di ottenere dalla cessione di Milinkovic-Savic e Ricci) le sta indirizzando verso altri obiettivi".

Anche Tuttosport racconta della necessità del Torino di agire sul mercato in entrata, soprattutto per un nuovo innesto che possa prendere il posto di Vanja Milinkovic-Savic, sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Tuttosport sottolinea un possibile asse Torino-Sassuolo che porterebbe in granata anche Stefano Turati insieme a Christian Volpato: "Davide Vagnati si è mosso per Stefano Turati. È il portiere di proprietà del Sassuolo, al rientro in Emilia dopo il prestito al Monza, la new entry del Torino tra i pali, quanto a obiettivi. Con Vanja Milinkovic Savic in partenza (Napoli nettamente favorito da tempo, ma la partita tra i club non è ancora chiusa e l’interessamento del Monaco ne è una prova), il dt granata sta ora provando ad accelerare per il giovane portiere milanese (24 anni a settembre), una delle poche luci dell’ultima formazione brianzola. Il preferito, si sa, sarebbe Elia Caprile: ma oggi, in assenza di sorprese davvero clamorose, il portiere di proprietà del Napoli è destinato a essere ufficialmente riscattato dal Cagliari per 8 milioni".