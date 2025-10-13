Calciomercato, giovanili e le parole di Ferri: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 13 ottobre - 10:42

L'edizione odierna di La Stampa si apre con l'indiscrezione di calciomercato che vede il Torino interessato all'ex capitano dell'Inter, attualmente al Galatasaray, Mauro Icardi. Nonostante il 32enne argentino sia in scadenza con il club turco e non sia più il titolare di un reparto offensivo che brulica di talento (Osimhen su tutti), è difficile che questa trattativa possa realizzarsi. L’ostacolo principale resta l’ingaggio: 10 milioni lordi a stagione, circa il doppio di quanto percepisce l’attuale capitano granata Duván Zapata, al momento il più pagato della rosa. Inoltre, bisogna considerare l’affollamento nel reparto offensivo, dove figurano Simeone, Adams e lo stesso Zapata: "La possibilità di vedere Mauro Icardi vestire la maglia granata non è solo una suggestione di mercato per il futuro. Certamente non è un’urgenza, visto che il reparto offensivo è stato rinforzato con l’ingaggio ad agosto di Giovanni Simeone e ora il tecnico Baroni spera di recuperare pienamente il proprio capitano, ma qualcosa può succedere nei prossimi mesi. Ne sono convinti in Turchia, dove rimbalza senza sosta la notizia di un contatto tra Icardi e il Torino con il possibile ritorno in Serie A dell’argentino".

Inoltre, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a soffermarsi sulla partita con la Nazionale scozzese di Adams e i segnali che l'attaccante sta lanciando a Baroni, dedica un focus sul mercato granata sia in entrata che in uscita. In entrata, visti le enormi lacune difensive, si valutano i profili di Steve Kapuadi, congolese del Legia Varsavia, e Lucas Quintana, classe 2005 paraguaiano che sta brillando al Mondiale Under 20: "Non è solamente una questione numerica, ma è anche un discorso qualitativo del reparto: fino a questo momento la retroguardia granata si è rivelata particolarmente fragile e lo dimostra il fatto che quella del Torino sia, dopo le prime sei giornate, la peggior difesa dell’intera Serie A con 13 gol subiti. Davide Vagnati si è già messo al lavoro per cercare gli elementi giusti che potrebbero rinforzarla". Sulle uscite, invece, sembra sempre più probabile una cessione di Ivan Ilic a gennaio visto il contratto in scadenza nel 2027 e aspettare l’estate significherebbe veder precipitare il suo valore.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sulle giovanili granata impegnate questo fine settimana nei match dei rispettivi campionati: vince l'Under 15 di mister Catto, mentre pareggiano l'Under 16 e l'Under 17. Turno di riposo per l'Under 18, mentre il campionato Primavera, come di consueto, si è invece fermato in occasione della sosta per le nazionali: "Vola il Torino Under 15: una tripletta di Riccardo Martellini firma lo 0-3 rifilato al Cesena capolista. I granata di mister Catto si prendono così il primo posto in classifica, agganciando in vetta proprio i romagnoli e il Parma. Dopo quattro successi su quattro si ferma invece l’Under 16. I ragazzi allenati da Riccardo Corallo non vanno oltre lo 0-0 nella sfida di Cesena ma mantengono così l’imbattibilità. Arriva un pareggio anche per l’Under 17, è 1-1 sul campo della Reggiana: a segno Marangon per il Toro. I ragazzi di mister Rebuffi mantengono comunque l’imbattibilità e il primo posto in campionato con un punto di vantaggio su Modena e Juventus".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riprende la parole dell'ex giocatore e team manager granata Giacomo Ferri. Ferri, difensore cresciuto in granata che ha anche allenato le giovanili del Toro e fatto una breve parentesi alla guida della prima squadra nel 2003, si è soffermato sul delicato inizio di stagione del Toro di Baroni: "Questa squadra vive di due fasi: quando è in possesso è una squadra; quando è in fase di non possesso diventa un’altra squadra e fa fatica. Baroni nasce difensore, ha giocato ad alti livelli, sono sicuro che starà lavorando molto su questo: è navigato, esperto, mi piace molto, ho fiducia in lui. Penso che il concetto chiave sia l’equilibrio. Bisogna avere fiducia, i punti arriveranno. Quando Baroni troverà l’equilibrio e la forma ottimale di tutti i giocatori, ad esempio ci sono alcuni centrocampisti non al top della condizione, il Toro diventerà una squadra interessante. Sulla carta è una bella squadra, col rientro a tempo pieno di Zapata si toglierà soddisfazioni".