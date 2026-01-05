Calciomercato granata, da Aboukhlal ad Asllani: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 5 gennaio - 10:48

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, la sfida contro l'Hellas Verona vinta con un netto 3-0 al Bentegodi dai ragazzi di Baroni, le questioni Aboukhlal e Ilkhan e tanti altri temi. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla gara di ieri fra Hellas Verona e Torino. Vittoria pesante per i granata che al Bentegodi stendono il Verona grazie alle reti del Cholito Simeone nel primo tempo, mentre nella ripresa Casadei e Njie chiudono la gara. Il quotidiano riprende le parole dell'allenatore granata Marco Baroni che nelle interviste post partita ha affermato di essere molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Prima della partita ero molto preoccupato, ho detto alla squadra che ci aspettava una gara difficile contro un Verona che in casa ha messo in difficoltà tutti. Il primo tempo mi è piaciuto moltissimo, poi la squadra ha saputo tenere botta quando il Verona l’ha buttata sull’intensità. Siamo stati bravi proprio a giocare più partite nella partita, lo considero un bel passo avanti".

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si apre con un focus sulla bella vittoria dei granata sugli scaligeri soffermandosi sulle scelte di Baroni, in particolare sull'inserimento di Njie nella ripresa. Lo svedese, premiato come Man of the Match, ha messo a referto un gol e un assist in otto minuti, venendo esaltato anche da Simeone nel post partita definendolo il "Leao granata". Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sul calciomercato granata e sulle mosse di Petrachi per sfoltire e rinforzare la squadra: Asllani verso il ritorno all'Inter mentre il club di Cairo ha messo gli occhi su Belahyane: "Asllani escluso diventa un segnale di probabile partenza. E nell’ottica del dentro uno, fuori un altro, diventa ancor più caldo lo scambio tra Ilic e Belahyane (che il tecnico ha già avuto in passato) su cui si sta lavorando con la Lazio".

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulla sfida di ieri contro i gialloblù, viene dedicato un approfondimento alle prestazioni di Aboukhlal e Ilkhan. Come ammesso dallo stesso Baroni nel post partita, l'ottima prestazione del marocchino e del turco contro il Verona può cambiare la loro storia: "Potrebbero restare, certo" ha affermato il tecnico toscano. Si perché entrambi visto il poco spazio in questa prima parte di stagione sembravano destinati a partire. Allora il Nantes può aspettare: il club francese vorrebbe Aboukhlal in prestito, ma rischia di guardarlo col binocolo. Il Monza ha trattato Ilkhan ma ora anche il turco potrebbe restare, visto anche il possibile ritorno di Asllani in nerazzurro.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulla partita giocata al Bentegodi. Grande prova degli uomini di Baroni che grazie alle sue scelte riesce a mettere in campo una squadra veloce e rocciosa. Grazie ai gol di Njie, Simeone e Casadei, i granata agguantano la quinta vittoria di in casa del Verona: "Il Torino non mostra alcuna pietà quando la missione è di fare punti in campionato al Bentegodi. I granata hanno infatti vinto ben cinque trasferte di fila contro un singolo avversario (il Verona, appunto) per la terza volta in Serie A (cinque contro l’Hellas tra il 1992 e il 2015 e tra il 2022 e il 2026, e sei contro il Modena tra il 1939 e il 1948)".