Uno svizzero o un ex Fiorentina dal mercato: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 11:09)

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, la sconfitta casalinga contro l'Udinese per 1-2 all'Olimpico Grande Torino, Casadei al secondo gol consecutivo e le parole di Cairo. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla gara di ieri fra e Torino e Udinese. Sconfitta pesante per i granata che allo Stadio Olimpico Grande Torino cadono contro i friulani grazie alle reti nella ripresa di Zaniolo ed Ekkelenkamp. Non basta il gol siglato nei minuti finali di Cesare Casadei che ha realizzato il secondo gol consecutivo in campionato dopo quello contro l'Hellas Verona. I granata hanno avuto la possibilità di pareggiare negli istanti finali prima con Adams, che di testa con c'entra la porta da pochi passi, e poi sempre con Casadei.

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si apre con un focus sul calciomercato granata e sulle mosse di Petrachi per sfoltire e rinforzare la squadra. Baroni continua a lanciare dei messaggi: se contro il Verona è stata evidente la bocciatura per Asllani, contro l'Udinese il tecnico granata ha deciso di affidarsi alla coppia Njie-Simeone, lasciando in panchina sia Duvan Zapata che Che Adams. Entrambi non sono in vendita ma in caso arriveranno offerte congrue al loro valore, il club le valuterà con attenzione. Chi lascerà sicuramente il Torino è Ngonge, che tornerà al Napoli in anticipo. Per rinforzare l'attacco Petrachi avrebbe messo gli occhi su Arthur Cabral, ex Fiorentina attualmente al Benfica, e Alessandro Vogt, bomber svizzero del San Gallo.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulla sfida di ieri contro i friulani, viene dedicato un approfondimento alla deludente prestazione del Toro. Contro l'Udinese è arrivato un altro ko in casa, come contro il Cagliari una settimana fa: ogni volta che i granata devono fare un salto di qualità, lo falliscono. La squadra di Baroni appare discontinua e nuovamente fragile: la fase difensiva torna a fare acqua. Al termine del match i tifosi hanno fischiato la squadra lasciando lo Stadio Olimpico Grande Torino in un clima di contestazione e delusione.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulla partita di ieri riprendendo le parole di Urbano Cairo. Il patron granata ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita in cui ha espresso tutto il suo rammarico per il risultato e i gol incassati dalla squadra avversaria: "«È un peccato, perché è una partita che si poteva tranquillamente pareggiare – riflette il presidente del Torino, Urbano Cairo -, abbiamo preso due gol molto particolari. Soprattutto il secondo, nel quale abbiamo pasticciato un po’, si poteva evitare. Non abbiamo fatto la nostra gara migliore, dopo la gran partita di Verona qualcuno ci è mancato»". Cairo, inoltre, si è anche soffermato sul calciomercato facendo intendere che il club e Petrachi si attiveranno subito per rinforzare la squadra: "«Nei prossimi giorni faremo qualche scelta: Petrachi è molto attivo, ha un sacco di carne al fuoco, l’obiettivo è fare le cose velocemente»".