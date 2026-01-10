Zapata diventa un caso? Arrivano Prati e Belhayane? I temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 11:28)

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, il match contro l'Atalanta di Palladino in programma questa sera alle 20.45 al New Balance stadium di Bergamo, le parole di Baroni in conferenza. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla gara di questa sera fra Torino e Atalanta. Dopo la sconfitta rimediata allo Stadio Olimpico Grande Torino contro l'Udinese, i granata sono chiamati ad una reazione contro gli orobici. La squadra di Baroni incontrerà l'Atalanta di Palladino e in occasione della gara che aprirà il girone di ritorno per i granata il tecnico toscano ha in programma alcune modifiche nella formazione che scenderà in campo dal 1'. Baroni cambierà qualcosa: a centrocampo dovrebbe rivedersi Adrien Tameze. In conferenza stampa Baroni si è soffermato proprio sull'ex Verona: "La sua maturità, disponibilità e la duttilità sono per noi una grandissima opportunità. In carriera ha giocato la maggior parte delle partite a centrocampo, c’è la possibilità che possa toccare a lui in cabina di regia".

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si apre con un focus sul calciomercato granata e sulle mosse di Petrachi per sfoltire e rinforzare la squadra. Il club granata sta lavorando su diversi fronti, dal portiere all'attacco, cercando di lavorare soprattutto su innesti giovani. Il nome che circola da un po' è quello di David Ricardo che può essere il primo innesto: con il Botafogo sta provando a chiudere per 7-8 milioni. Poi c'è Rafa Obrador, talentuoso terzino del 2004 nato nel vivaio del Real Madrid e che attualmente gioca in Portogallo col Benfica. Il Toro ha bisogno di una mini rivoluzione a centrocampo. Con Asllani e Ilic ormai lontani da Torino, Petrachi ha messo gli occhi su Prati del Cagliari e Belhayane della Lazio.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a fare un focus sulla sfida di questa sera contro l'Atalanta e la reazione che il Toro dovrà avere, viene dedicato un approfondimento al calciomercato granata. Il quotidiano, in particolare, si sofferma sulla situazione che riguarda Duvan Zapata. Il capitano granata rischia di diventare un caso: per il colombiano la partita di stasera a Bergamo non è una sfida come le altre visto il suo passato con la maglia nerazzurra. Ma la quarta esclusione consecutiva potrebbe lasciare delle scorie. Intanto per rinforzare il centrocampo il Toro insiste per Prati: i granata hanno offerto Asllani e Anjorin per l'italiano. Inoltre, Sarri vuole Israel alla Lazio e lo scambio con Mandas potrebbe andare in porto entro la prossima settimana.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulle parole di Urbano Cairo. Il presidente granata alla vigilia della sfida di Bergamo ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'andamento della squadra di Marco Baroni e sul calciomercato in entrata e in uscita. Cairo ha riflettuto sul girone d'andata concluso con 23 punti e 8 cleen sheet e sul lavoro che insieme a Petrachi sta facendo per rinforzare la rosa: "«Nel 2026 mi piacerebbe ritrovare un po’ di continuità in più. Partite troppo ravvicinate? Forse sì, ma tanti giocano ogni tre giorni... Il mercato? A me piace prendere i giovani con potenziale. Stiamo facendo un buon lavoro. Il mercato di gennaio riserva sempre delle sorprese»".