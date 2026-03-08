Casadei trequartista, le fasce a D’Aversa: i temi granata sui giornali

Le notizie principali del Torino FC sui quotidiani nazionali più importanti

Piero Coletta Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 11:03)

La sconfitta di Napoli complica e non poco la corsa del Torino alla salvezza, ma dalla trasferta i granata tornano a casa con una conferma: Cesare Casadei. Il centrocampista, pur entrando a gara in corso, ha confermato la sua attitudine realizzativa con la quarta rete in campionato. Un buon numero di gol, come sottolinea Corriere Torino: "Non sarà servito a evitare la sconfitta, ma il gol che ha riaperto la gara nel finale ha ribadito quando Cesare Casadei possa rappresentare un fattore importante per il Toro in fase offensiva. Il centrocampista ha trovato la quarta rete del suo campionato, un bottino che sale a cinque contando anche la Coppa Italia. Ma sono soprattutto i quattro gol trovati nel 2026, nonostante un minutaggio limitato, a evidenziare la crescita dell’ex Chelsea in fase realizzativa negli ultimi mesi".

Quello di Casadei è un tema che è stato evidenziato anche sulle pagine rosa della Gazzetta dello Sport: "La rete di venerdì sera al Maradona ha sottolineato quanto Casadei sia un’arma importante nella rosa del Torino e quanto sia necessario trovare il modo per sfruttarla al meglio. Nelle prime due partite D’Aversa ha optato per un centrocampo a quattro, con un Vlasic leggermente avanzato sulla trequarti e Simeone che si abbassa un po’, creando di fatto un 3-4- 2-1. Un Casadei trequartista, come ipotizzato, dovrebbe giocare in una delle due posizioni alle spalle della punta centrale, nelle ultime due partite interpretata da Zapata".

La Stampa pone l'attenzione sul tema delle fasce. Gli esterni stanno incidendo poco, primo fra tutti Lazaro. "Ha passato gli ultimi anni a trovare una soluzione, senza riuscirci. E a luglio, con l’inizio del calciomercato, sarà punto e a capo con due fasce da rifare. Se la fotografia della crisi dei confini granata è Lazaro, che a Napoli si fa battere di testa da un avversario che gli rende dieci centimetri d’altezza, il problema è molto più profondo per il Torino. Riguarda un reparto che anche al Maradona non ha fatto vedere nessun progresso, anzi si è confermato come spesso è accaduto non solo in questa stagione il più in difficoltà".

Tuttosport invece si concentra sulle strigliate di D'Aversa: "Qualche urlo Roberto D’Aversa lo ha fatto sentire già al Maradona, nel pieno dell’enfasi per la partita. E degli errori, di tutto ciò che non ha funzionato contro il Napoli, tornerà a parlare quest’oggi quando il Torino si ritroverà al Filadelfia per iniziare a preparare la gara contro il Parma (venerdì). Un’idea di ciò che l’allenatore dirà prima dell’allenamento, Zapata e compagni comunque ce l’hanno già: D’Aversa conosce bene quelle che sono le insidie per una squadra in lotta per la salvezza, sa che non c’è tempo da perdere, che i problemi di qualunque tipo vanno affrontati e possibilmente risolti in fretta".