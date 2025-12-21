Caso Biraghi, Rolando Bianchi e abbondanza in attacco: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 21 dicembre - 10:55

Il alciomercato granata, le parole di Rolando Bianchi e tanti altri temi nel giorno in cui il Torino di Marco Baroni e il Sassuolo di Grosso si sfideranno alle 15.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia nel match per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla prossima sfida di campionato del Toro di Marco Baroni contro i neroverdi. Baroni vuole sfatare il tabù di Natale del Torino e per farlo molto probabilmente si affiderà al capitano Duvan Zapata in attacco. I granata non vincono la gara prima di Natale da ben nove anni e sembra arrivato il momento di interrompere la striscia negativa. Inoltre, ci sarà una grande novità in panchina. Infatti, si vedrà il rientro di Saba Sazonov tra i convocati di Marco Baroni, inserito provvisoriamente al posto di Coco partito per la Coppa d'Africa.

L'edizione odierna de La Stampa, invece, si apre con un approfondimento sulla gara di oggi fra Torino e Sassuolo attraverso le parole dell'ex capitano granata Rolando Bianchi. L'ex attaccante ha parlato al quotidiano del primo incontro fra le due squadre avvenuto nel 2010 in Serie B al Braglia di Modena e si è soffermato sulla questione centravanti in casa granata: "Adesso che ha Zapata, Simeone e Adams in condizione, il futuro può essere più roseo? «La forza del Toro è in attacco, ha 3 giocatori completamente diversi: Baroni deve trovare la chiave per trarre il massimo». In un modulo che ha rispolverato il tandem offensivo, uno resterà fuori: come la vede? «La prima punta vera è solo Zapata, per me è ancora un riferimento: indispensabile anche per creare alternative di gioco. Un altro così non c’è»".

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulla difesa e Paleari che va verso la conferma da titolare contro i neroverdi, viene dedicato un approfondimento anche al reparto offensivo granata. Contro il Sassuolo Baroni potrà scegliere uno tra Zapata e Simeone per affiancare ad Adams anche se il Cholito non è ancora al 100% della condizione: "Il Cholito è in ballottaggio con Duvan Zapata, ma è probabile che nel corso della partita i due siano protagonisti di una staffetta. Anche perché ora il colombiano sta tornando ai livelli pre-infortunio". Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sulla questione calciomercato che riguarda da vicino Cristiano Biraghi. L'emergenza difensiva può permettere all’ex viola di ritagliarsi dello spazio in questi ultimi impegni del 2025 come braccetto a sinistra. Tuttavia, il terzino è sceso nelle gerarchie di Baroni, gioca sempre meno e a gennaio la sua partenza sembra molto probabile.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento su Duvan Zapata. Il capitano granata potrebbe scendere in campo per la sua terza partita da titolare contro i neroverdi. Al Sassuolo il colombiano ha già segnato 10 gol: è la sua vittima preferita. I granata cercano punti pesanti contro la squadra di Grosso con Baroni che avrà a disposizione l'intero reparto offensivo per la sfida di oggi: "Al Mapei Stadium il Toro si costruirà sulle spalle di Zapata. Il capitano giocherà la terza partita consecutiva da titolare, dopo Milan e Cremonese. Oggi Duvan non sarà obbligatoriamente là davanti perché la coperta è corta, stavolta sarà una scelta dell’allenatore".