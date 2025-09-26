Contestazione, Casadei e le parole di Cairo: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 10:45)

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riprende la parole del presidente granata Urbano Cairo. Il patron granata è intervenuto nel post partita di Torino-Pisa dove ha parlato della prestazione dei ragazzi di Baroni ed ha analizzato la mezz’ora finale giocata dal Toro con l’uomo in più: "L’ importante era vincere, e sono contento di aver passato il turno. Abbiamo giocato un primo tempo eccellente, nel quale la squadra ha fatto bene. Paradossalmente, nel secondo tempo abbiamo fatto meno bene, pur creando due-tre palle gol importanti. Era una partita da chiudere prima perché poi, come è accaduto, rischi di prendere gol all’ultimo secondo. E in quell’occasione Paleari ha fatto una bella parata. Quando vuoi controllare la partita, quando vuoi portarla a casa senza fare il secondo gol o addirittura il terzo, poi rischi di prenderlo. A Roma (in campionato) la squadra ha fatto una partita seria, inquadrata, solida, assolutamente buona. Anche in casa contro la Fiorentina si era fatta una buona partita. Poi ha avuto degli sbandamenti con l’Inter e con l’Atalanta, ma certo questo va assolutamente cancellato".

Invece, l'edizione odierna di La Stampa si apre con l'analisi della sfida di Coppa Italia fra il Torino e il Pisa, match valido per i sedicesimi di finale, e dedica un focus all'autore del gol vittoria Cesare Casadei: "Il sospiro di sollievo di Baroni e dei suoi giocatori si è sentito anche tra i cori di contestazione contro Cairo. Il Toro torna a vincere, con il minimo scarto e qualche rischio gratuito, ma soprattutto trova ossigeno purissimo dopo giorni complicati - il quotidiano prosegue - La situazione è ancora delicata e la trasferta di lunedì a Parma darà risposte più chiare sullo stato di salute di una squadra in cerca di identità e serenità, ma intanto i granata si tengono questo 1-0 sul Pisa che vale il passaggio agli ottavi di Coppa Italia (mancavano da tre anni) e la sfida a dicembre contro la Roma. Il gol di Casadei dopo 9 minuti è oro purissimo per un Toro che continua a faticare a segnare, nonostante le mille alchimie tattiche del suo allenatore, e non è riuscito a chiudere la partita con l’uomo in più dal 18’ della ripresa per l’espulsione sciocca di Cuadrado. Le riflessioni non mancheranno al Filadelfia, ma almeno il Toro prova a rialzarsi".

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con le parole nel postpartita della sfida di Coppa Italia del centrocampista granata Cesare Casadei, autore del gol decisivo, e del difensore granata Ismajli che hanno commentato il match e la prestazione della squadra contro il Pisa: "«Siamo molto contenti della vittoria, era la cosa più importante — festeggia Casadei — adesso pensiamo al campionato, ci aspettano tante altre battaglie. Dobbiamo creare un po' di più a livello di gioco ma siamo solo all'inizio del percorso e cresceremo tanto nel corso della stagione». Predica ottimismo anche Ismajli. «Abbiamo dominato, avremmo dovuto fare altri due-tre gol. La Coppa Italia come strada per andare in Europa? Anche in campionato vogliamo stare in alto. Questa vittoria ci dà fiducia per fare una grande partita a Parma»".

Infine, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a soffermarsi sulla partita di Coppa Italia fra la squadra di Marco Baroni e i nerazzurri di Gilardino, dedica un focus sulla contestazione dei tifosi granata contro il numero uno del club Urbano Cairo: "Il dato finale è stato di 9.427 spettatori presenti all’Olimpico Grande Torino per la partita contro il Pisa, quelli però effettivamente presenti sugli spalti al momento del calcio d’inizio erano meno. La Maratona, come avevamo raccontato anche nel giornale di ieri, ha ripreso la contestazione da dove l’aveva lasciata al 75’ di Torino-Atalanta, quando in segno di protesta gli Ultras avevano abbandonato il proprio settore e tolto tutti gli striscioni: per tutto il primo tempo la curva è rimasta semivuota, con gli Ultras che sono rimasti all’esterno in segno di protesta. Uno sciopero del tifo che era stato annunciato nella mattinata di ieri attraverso un comunicato diffuso sui social: «Il silenzio è servito. Invitiamo tutti i tifosi granata a lasciare lo stadio vuoto per i primi 45 minuti. Il Torino siamo noi»". Inoltre, il quotidiano dedica un approfondimento anche alle buone prestazioni di Paleari tra i pali e Nkounkou sulla fascia sinistra: "A un anno dall’ultima presenza - era il 29 settembre 2024, sfida di campionato contro la Lazio - Paleari torna a giocare una partita ed è decisivo al 96’, quando dice no a Tramoni. Nkounkou, invece, all’esordio assoluto non solo nel Torino ma in Italia non se la cava male. Si limita a contenere Cuadrado e ci riesce quasi sempre. Nel recupero sbroglia una pericolosa situazione".