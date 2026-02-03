Coppa Italia, il bilancio del mercato e la Primavera: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 3 febbraio - 11:20

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, la sfida di domani contro l'Inter in programma alle 21.00, l'infermeria granata e i colpi della Primavera: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con una panoramica sulla sfida di domani all'U-Power Stadium di Monza tra i granata di Baroni e i nerazzurri di Chivu e i nuovi arrivati in casa granata. Il Toro ha la voglia di dare continuità alla vittoria di campionato contro il Lecce e ambisce a una grande prestazione contro l'Inter in Coppa. Sicuramente domani debutterà dal 1' Prati, il neo arrivato giocherà al posto di Ilkhan, che però salterà la Fiorentina visto il giallo ricevuto domenica.

L'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento sulla difesa granata. La rivoluzione che la dirigenza granata aveva in mente "è riuscita a metà". Biraghi non è stato ceduto. Ha un contratto fino al 2027 ma è un esubero della squadra di Baroni. Ha rifiutato Verona e Monza e ora non si sa cosa farne. Nkounkou è fuori rosa come Sazonov e Baroni non lo schiera per non far scattare l'obbligo di riscatto. Ilic è ai box per una lombosciatalgia ma il club granata cerca di piazzarlo da un anno. Nel frattempo, Masina ha rescisso il proprio contratto e Dembele è stato mandato in prestito al Mantova. Nell'ultimo giorno di mercato è arrivato dal Verona Ebosse Sfumati gli obiettivi principali, il Toro si è dovuto accontentare del prestito del camerunense.

Tra le pagine riguardanti il Toro Tuttosport, viene fatto un focus sugli ultimi movimenti in entrata e in uscita. Il ds granata Gianluca Petrachi negli ultimi giorni ha cercato di operare per sfoltire e rinforzare la squadra: dopo gli arrivi di Obrador, Prati, Marianucci e Kulenovic il direttore sportivo ha messo a segno l'ultimo colpo: Ebosse. Il difensore mancino (che in carriera si è rotto per 3 volte il crociato) era in prestito a Verona come riserva fissa. L’Udinese lo ha girato al club granata. Dopo l'affare saltato per Tchoca, non è andato a buon fine nemmeno l’operazione Olusesi col Tottenham. Il club inglese chiedeva di più e non è stato trovato l'accordo definitivo. Il quotidiano, inoltre, si sofferma anche sugli acquisti della Primavera. La squadra di Baldini avrà a disposizione altri tre rinforzi per centrale la salvezza. Dopo Manzi, Rivas e Tonica, Lurdegnani ha portato a Torino il centrale romeno Ceuca, l’ala Ewurum e il centrocampista Nascimento.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sull'infermeria granata. Tameze sta meglio, va verso il recupero

Il francese ha saltato il Lecce a causa di una leggera tendinite, ma adesso il dolore sembra essere passato e si allena in gruppo. Oggi è in programma la rifinitura per il match di domani contro l'Inter, poi la squadra partirà verso il ritiro milanese. Tameze a parte, Baroni non recupera nessun’altro: restano in infermeria Ismajli, Gineitis, Aboukhlal e Simeone. Per la sfida di Coppa proprio Tameze è in ballottaggio con Casadei per un posto da titolare. Sicuramente sarà titolare Vlasic, anche perché il croato sarà squalificato per il match di campionato contro la Fiorentina. In attacco c’è il dubbio Zapata: che potrebbe non reggere il peso di due partite in tre giorni. Alle sue spalle scalpita il giovane Njie, poi preme per avere un’occasione dall’inizio anche il neo arrivato Kulenovic.