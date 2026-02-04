Coppa Italia, l’attacco e le statistiche dell’era Cairo: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 10:50)

La sfida di oggi contro l'Inter in programma alle 21.00, l'infermeria e il reparto offensivo granata: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino dedica un approfondimento alla fase offensiva granata in ottica Coppa Italia. Questa sera Che Adams è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. L'ex Southampton, autore del gol decisivo contro il Lecce domenica e della doppietta che ha schiantato la Roma agli ottavi, potrebbe diventare ancora una volta l'arma in più della rosa di Marco Baroni. Al fianco dello scozzese potrebbe essere data una chance a Kulenovic. Ma occhio anche a Zapata e Njie. Dovrebbero partire titolari Vlasic sulla trequarti e Prati in mediana, visto che entrambi salteranno la gara di Firenze per squalifica.

L'edizione odierna de la Stampa si apre con una panoramica sulla sfida di oggi all'U-Power Stadium di Monza tra i granata di Baroni e i nerazzurri di Chivu e i nuovi arrivati in casa granata. Il Toro ha la voglia di dare continuità alla vittoria di campionato contro il Lecce e ambisce a una grande prestazione contro l'Inter in Coppa. Il Toro tenta l’impresa per dare un senso ad una stagione fin qua molto negativa. Contro l’Inter caccia alla prima semifinale dell’era Cairo. In occasione della sfida di oggi, il quotidiano ha intervistato Luca Fusi, il capitano del Torino che nella stagione 1992-1993 ha alzato al cielo la Coppa Italia (ultimo trofeo del club granata).

Tra le pagine riguardanti il Toro Tuttosport, viene fatto un focus sul match di stasera e le storico delle gare di Coppa Italia da quando Cairo è alla presidenza del club granata. Il passaggio alle semifinali di Coppa Italia sembra essere un tabù della presidenza Cairo. I granata ci provano per la quinta volta in 20 edizioni a passare il turno. Con il patron granata in carica da 21 anni, il Toro non ha mai giocato una semifinale: questo potrebbe essere segno della mediocrità sportiva che viene imputata al presidente, secondo quanto osserva il quotidiano. A questo poi si aggiunge l'impietosa statistica dei derby contro la Juve (un solo derby vinto). Inoltre, dopo la clamorosa contestazione contro Cairo e la sua gestione del Torino andata in scena in forme nuove domenica scorsa nella partita di campionato contro il Lecce, i gruppi organizzati della Maratona torneranno allo stadio a sostenere la squadra in trasferta a Monza.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sulle scelte di Baroni per il match contro l'Inter di Chivu e l'infermeria granata. Tameze sta meglio e stasera ci sarà. Il francese ha saltato il Lecce a causa di una leggera tendinite, ma adesso il dolore sembra essere passato e si allena in gruppo. Con la presenza dell'ex Verona, probabilmente Marianucci verrà spostato "play arretrato". Potrebbero esordire dal 1' minuto di Prati che Obrador. Sicuramente sarà titolare Vlasic. In attacco al fianco di Adams preme per avere un’occasione dall’inizio il neo arrivato Kulenovic. È un elemento che ha colpito Baroni al punto da spingerlo a lanciarlo nell’undici di partenza.