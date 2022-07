Corriere dello Sport: “Il Toro batte tre colpi”

Il Torino contro il Trabzonspor risponde presente. I granata contro i campioni di Turchia ieri pomeriggio - sabato 23 luglio - hanno sconfitto Hamsik e compagni per 3-0 grazie alla doppietta di Radonjic (siglata in due minuti) e al gol di Seck che nella seconda frazione di gioco ha chiuso definitivamente i conti. "Nemanja è stato chirurgico, e dire che era in dubbio per un sovraccarico a un adduttore rimediato due giorni fa a Bad Leonfelden. Juric lo ha recuperato e lui ha ripagato la fiducia" scrive il quotidiano che poi aggiunge "Seck ha ancora un bel margine di miglioramento e Juric, non a caso, lo cura con particolare attenzione, richiamandolo di continuo".