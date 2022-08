Corriere di Torino: “A Cremona Juric non vuole cali di concentrazione”

Clima sereno e nervi distesi per il Torino, che si prepara alla trasferta contro la Cremonese. Il tecnico Juric, tuttavia, non vuole cali di concentrazione, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Due settimane fa il mondo granata veniva dalla bella vittoria di Coppa Italia e si preparava all’esordio in campionato affrontando infortuni, squalifiche e il caso Lukic. Oggi, risolti i problemi dell’infermeria (dove purtroppo, dopo un gol straordinario, è subito entrato Aleksey Miranchuk) e con 4 punti croccanti e pesanti, il Toro affronta la seconda trasferta stagionale con la forza dei nervi distesi. E per questo Ivan Juric, che invece di tensione si nutre per scatenare ogni volta l’inferno sul campo, avvisa: «Ne prendiamo cinque: se la squadra si rilassa prendiamo 5 gol»".