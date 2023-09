Corriere Torino: “Evoluzione Radonjic”

Il lampo contro il Genoa allo scadere potrebbe segnare la svolta non solo del Torino, ma anche di Nemanja Radonjic. Il giocatore non è riuscito a godersi il gran gol vista la chiamata della nazionale serba. Il fantasista è partito titolare contro l'Ungheria nel match perso 1-2. C'è però un dettaglio da non trascurare. Radonjic ha giocatore non sulla trequarti, ma come esterno a tutta fascia. Su questo punto si concentra il Corriere Torino. "E incuriosisce la collocazione tattica: Nemanja, infatti, ha giocato da esterno a tutta fascia in un sistema 3-4-2-1, con Kostic come dirimpettaio sull’altra corsia. la scelta del ct serbo potrebbe anche mettere a Juric la classica pulce nell’orecchio. Difficile pensare a Radonjic come esterno di centrocampo, poiché la fase difensiva non è propriamente nelle sue corde, ma il numero 10 potrebbe essere impiegato, perché no, sulla trequarti di destra, invece che a sinistra dove gioca abitualmente. In tal modo potrebbe sfruttare il suo piede forte per produrre cross liftati a centro area dove si muove un tal Duvan Zapata, mentre a sinistra rimarrebbe Nikola Vlasic, che da quel lato ha fatto vedere le cose migliori".