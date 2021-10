Corriere di Torino: “Il miglior Toro si è visto con Praet in campo”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni: occhi puntati verso Torino-Sampdoria

Dennis Praet protagonista sulle colonne del Corriere di Torino in vista della gara di domani contro la Sampdoria, ex squadra del belga. Si legge: "In 161 minuti giocati con la maglia granata, suddivisi in quattro presenze, ha raccolto un assist decisivo (per Brekalo contro il Genoa) e uno potenziale (quello sciupato da Sanabria contro il Milan), poi un palo (contro il Sassuolo) e una traversa (contro il Milan). Se ci aggiungiamo il gol segnato con il Belgio a settembre, allora è chiaro che aumenta la curiosità di capire quale potrà essere l’impatto di Dennis Praet nell’economia della stagione granata una volta che il trequartista belga raggiungerà l’autonomia fisica necessaria per giocare novanta minuti ai ritmi che desidera Ivan Juric".