Corriere di Torino: “Il peso dell’attacco è tutto sulle spalle del Gallo”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Con l'infortunio di Sanabria, sono ancora più grandi le responsabilità di Andrea Belotti, che dovrà farsi carico del peso dell'attacco sulle spalle e trascinare i granata verso la vittoria, come si legge sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Se il futuro è ancora tutto da scrivere, il presente dice che l’attacco del Torino è ora tutto sulle spalle di Andrea Belotti. Ora più che mai, visto che la sua prima alternativa, il paraguaiano Sanabria, deve fermarsi: lesione muscolare al polpaccio destro, starà ai box per almeno un mese. Il rinforzo di gennaio, Pellegri, fa fatica a trovare continuità dal punto di vista fisico tra la febbre dei giorni scorsi e un lieve trauma distorsivo al ginocchio sinistro che al momento lo mette fuori causa. In rosa rimane Zaza, finora sempre ai margini. E allora il Toro che viaggia a Genova per la partita di stasera (ore 21, stadio Ferraris) affida le sue speranze soprattutto al Gallo. Ai granata serve ancora qualche punto per blindare la salvezza e il tecnico li cerca stasera, in uno stadio che conosce bene e contro un Genoa penultimo in classifica e con l’acqua alla gola («Per noi questa è la partita della vita», ha detto il presidente Zangrillo) ma in buona salute e pronto a fare di tutto per trovare la prima vittoria, dopo sette pareggi consecutivi nella gestione Blessin".