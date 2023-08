Corriere di Torino: “Il terzo anno di Juric Un futuro pieno di certezze”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Ivan Juric sempre più uomo centrale nel Torino. Corriere di Torino dedica una colonna all'attuale tecnico granata, artefice di due stagioni di buon livello alla guida della squadra. "C’è sempre più Juric al centro del Torino. Lo dicono le operazioni di mercato sin qui condotte dal dt Vagnati. Tra conferme fondamentali, innesti mirati e ritorni graditissimi come quello di Vlasic. Il tecnico croato si addentra in un territorio a lui sconosciuto - per la prima volta affronta la terza stagione seduto sulla stessa panchina-, potendo però contare su diverse certezze. A partire dall’identità di una squadra che ha un gioco sempre più codificato e aderente alle sue idee".