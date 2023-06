Corriere di Torino: “L’ultimo derby di Boniperti e Ferrini al Villaretto”

Corriere di Torino in prima pagina riporta una bella iniziativa da parte del Comune. Esso infatti intitolerà a Giampiero Boniperti e Giorgio Ferrini due vie al Villaretto. "L'ultimo derby tra il bianconero Giampiero Boniperti e il granata Giorgio Ferrini si giocherà nelle strade del Villaretto. Qui, nell'ex borgata agricola alle porte di Torino nord, i due campioni si ritroveranno - dopo la prima e ultima volta in cui si sono affrontati in A, al Comunale, nel lontano 13 novembre 1960- sulle targhe che daranno il loro nome a due vie. Lo ha deciso il Comune". Una decisione presa per "rimediare al problema della ridenominazione dell'unica e intricata via del quartiere".