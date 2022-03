Corriere di Torino: “Occasione per Ricci, convocato dall’Under 21 azzurra”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Grande occasione per Samuele Ricci, che è stato convocato nell'Under 21 azzurra per le gare di qualificazione all'europeo di categoria come si legge sul Corriere di Torino: "Si ferma il campionato e tutte le attenzioni si spostano sulle gare delle nazionali. Durante la sosta Ivan Juric dovrà fare a meno di undici giocatori che hanno lasciato Torino per rispondere alla chiamata delle rispettive selezioni. Tra questi c’è Samuele Ricci, convocato dall’Under 21 italiana e atteso dal doppio impegno con Montenegro e Bosnia per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Un’occasione importante per il giovane regista, che cercherà minuti per rilanciarsi e candidarsi a un finale di stagione da protagonista anche in granata. Fino a questo momento Ricci ha infatti vissuto settimane di apprendistato agli ordini di Juric, calandosi in una realtà e in un sistema di gioco decisamente diversi da quelli di Empoli".