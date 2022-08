Corriere di Torino: “Sanabria lancia il Toro: con lui i granata giocano meglio”

Contro l'Atalanta a guidare l'attacco del Torino ci sarà ancora Sanabria, forse non un bomber, ma sicuramente un elemento fondamentale del gioco granata, come si può leggere sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Aspettando che Pietro Pellegri abbia più spazio, come auspica lo stesso allenatore, non si può non notare il rendimento di Sanabria. Che segni poco, che sia andato in doppia cifra solo una volta in carriera (11 reti nella Liga con lo Sporting Gijon nel 2015-16) conta poco. Per usare le parole di Nikola Vlasic: «Non è importante chi mette dentro il pallone ma che il Toro segni». [...] Ecco perché il paraguaiano è fondamentale. E si vedeva già nella stagione scorsa, quando c’era lui il Toro giocava a calcio e produceva occasioni da ogni zona del campo, quando non c’era il Toro era più prevedibile nello sviluppo del suo attacco".