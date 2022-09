Corriere di Torino: “Schuurs si prende il Toro”

Il Torino si gode Perr Schuurs, acquisto finora azzeccato che ha già mostrato le sue qualità e ha ancora margini di miglioramento, come si può leggere sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Sarà ancora troppo presto per dire che il Torino ha trovato il perfetto erede di Gleison Bremer, ma di certo le prime impressioni su Perr Schuurs sono più che buone. Il difensore olandese arrivato in granata a ridosso di Ferragosto rappresenta il colpo più oneroso dell’estate, visti gli 11,3 milioni bonus compresi (più il 15% sulla futura rivendita) sborsati dal club del patron Urbano Cairo per consegnarlo a Ivan Juric. Un sacrificio compiuto al termine di un’operazione che ha visto il Toro superare importanti club esteri. E al momento la sensazione è che sia stato un investimento decisamente centrato: qualità fisiche e tecniche notevoli; prospettive importanti per il 22enne ragazzo di Nieuwstadt".