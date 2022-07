Corriere di Torino: “Senza le punte, Juric punta su Verdi contro il Trabzonspor”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Come già successo contro il Mlada Boleslav, anche contro il Trabzonspor il tecnico granata Ivan Juric dovrà affrontare il problema attaccanti. Senza Pellegri e Sanabria e con Zaza fuori dal progetto, il tecnico sta pensando di affidarsi a Simone Verdi, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Oggi come contro il Mlade sarà senza punte – perché oltre a Pellegri gli mancano anche Sanabria (appena guarito) e Radonjic (che pure ha lavorato a parte) –: farà ruotare magari quel Simone Verdi neosposo che sembra muoversi con una testa diversa, che soprattutto cerca e trova la porta con continuità nelle partitelle a rotazione dove però ieri ha «trionfato» il sette capitanato da Armando Izzo".