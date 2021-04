Corriere di Torino: “Tokyo 2020, Lyanco capitano del Brasile di Bremer”

Rassegna Stampa / Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

A 100 giorni dall'avvio delle Olimpiadi estive a Tokyo (spostate di un anno per la pandemia) sul Corriere di Torino si fa il punto sui possibili giocatori del Torino impegnati nella rassegna a cinque cerchi. Si legge: "Lyanco aspetta il torneo di calcio a cinque cerchi da almeno due anni: è il capitano del Brasile Olimpico Under 23, ha 24 anni ma potrà giocare grazie a una deroga decisa dopo il rinvio dei Giochi lo scorso anno. Le Olimpiadi con la maglia verde-oro sono un obiettivo anche di Gleison Bremer. A Tokyo, però, imcalciatori granata presenti potrebbero essere tre: nel torneo di calcio maschile ci sarà anche la Costa d’Avorio, e in Africa danno per scontata la convocazione del 20enne Wilfried Singo".