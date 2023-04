Corriere Torino: “Il Toro punta a fare punti a Roma con la Lazio”

"Tre pareggi in tre partite: il Torino di Juric contro la Lazio di Sarri non ha mai perso. Un dato incoraggiante che il tecnico granata vuole sfruttare nel momento in cui porta i suoi nella tana della seconda in classifica. Uscire imbattuti anche stasera sarebbe una bella iniezione di fiducia per una squadra uscita dal match contro la Salernitana con un pareggio striminzito e i fischi del pubblico". Così il Corriere Torino presenta la gara di oggi alle 18 tra Lazio e Torino allo stadio Olimpico di Roma. Queste le probabili scelte in attacco: "A Roma toccherà ancora a

Tonny reggere sulle spalle l’attacco granata: Pellegri, infatti, giocherà stamattina con la Primavera il match contro la capolista Lecce (ore 11 a Vercelli)". Infine Schuurs si dice fiducioso in vista della gara coi biancocelesti in un'intervista alla Lega Seria A: "Ora sono secondi in classifica, sono uno squadrone e lottano per un posto in Champions. Conosco lo stile di gioco di Sarri, ma noi giocheremo come sempre, senza farci condizionare dall’avversario. Dobbiamo andare sicuri su ogni pallone e fare le scelte giuste. Noi andiamo lì per i tre punti".