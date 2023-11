Corriere Torino: “A Bologna l’occasione giusta per spiccare il volo”

L'edizione odierna del Corriere di Torino scrive riguardo al match dei granata contro il Bologna, in vista lunedì' 27 novembre: "lunedì a Bologna riparte il campionato del Toro. La sosta è l'occasione giusta per tirare un primo bilancio e ne abbiamo parlato con 4 grandi ex, uno per reparto: Silvano Martina, Luca Mezzano, Claudio Sala e Giorgio Bresciani. I grandi ex caricano il Toro e concordano sul fatto che si è riassettato, anche grazie alle due punte, Chi incontra il Toro oggi non è tranquillo. Dipende molto da Zapata, il colombiano è l'ago della bilancia (secondo Mezzano) mentre Sanabria può e deve tornare sui livelli della scorsa stagione"