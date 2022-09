Corriere Torino: “A Napoli occasione Sanabria per riscattarsi”

Un Napoli-Torino alle porte, sabato 1 ottobre alle 15:00, e un Pietro Pellegri che non si sa ancora se sarà disponibile o meno: così Sanabria è l'unico granata su cui, al momento, Ivan Juric può puntare per affrontare gli azzurri. Il granata Pellegri, infatti - in seguito all'infortunio subito con la nazionale Under 21 - svolgerà domani, lunedì 26 settembre, gli esami per determinare l'entità dello stop e i conseguenti tempi di recupero . Così, Antonio Sanabria avrà modo di riscattarsi già contro i partenopei e di mettersi in mostra: "Per Tonny, dunque, è il momento di dimostrare qualcosa. In questa sosta non è stato convocato dal Paraguay e ha potuto rimanere al Filadelfia concentrandosi sul migliorare il proprio rendimento e la propria mira", scrive il Corriere Torino.