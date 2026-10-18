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"Volevo analizzare il Grande Torino": dal Filadelfia il racconto della tesi granata (VIDEO)
A Parma con Cacciamani e una fiducia nei confronti del giocatore granata ribadita. L'esterno classe 2006 ha raccolto buone sensazioni in questo avvio di stagione. Costantemente titolare, ha dimostrato delle ottime qualità atletiche e si è levato anche qualche assist, come quello sul colpo di testa di Comuzzo in occasione della sfida contro il Sassuolo. Abate lo apprezza e come riferito su Corriere Torino, ha ribadito la sua fiducia nei confronti del canterano.
"Abate ha apprezzato la voglia di vincere mostrata contro l’Udinese, ma vuole che la squadra cresca 'nel gioco e nella solidità difensiva'. Domani sera, a Parma, il Toro cerca continuità. La conferma del 4-4-2 può dare a Cacciamani l’occasione di attaccare gli spazi scatenando i suoi cavalli. ?Alessio lo vedo come quarto di centrocampo: deve crescere, può variare le giocate, ma ha la mia massima fiducia'".
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