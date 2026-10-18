A Parma con Cacciamani e una fiducia nei confronti del giocatore granata ribadita. L'esterno classe 2006 ha raccolto buone sensazioni in questo avvio di stagione. Costantemente titolare, ha dimostrato delle ottime qualità atletiche e si è levato anche qualche assist, come quello sul colpo di testa di Comuzzo in occasione della sfida contro il Sassuolo. Abate lo apprezza e come riferito su Corriere Torino, ha ribadito la sua fiducia nei confronti del canterano.

TURIN, ITALY - OCTOBER 12: Alessio Cacciamani of Torino in action during the Serie A match between Torino FC and Udinese Calcio at Stadio Olimpico Grande Torino on October 12, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Abate ha apprezzato la voglia di vincere mostrata contro l’Udinese, ma vuole che la squadra cresca 'nel gioco e nella solidità difensiva'. Domani sera, a Parma, il Toro cerca continuità. La conferma del 4-4-2 può dare a Cacciamani l’occasione di attaccare gli spazi scatenando i suoi cavalli. ?Alessio lo vedo come quarto di centrocampo: deve crescere, può variare le giocate, ma ha la mia massima fiducia'".