Corriere Torino: “Accontentato Juric, Vlasic è di nuovo del Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera stamane analizza il ritorno di Nikola Vlasic al Toro che è ormai ad un passo dall'ufficialità dopo che in mattinata verranno svolte le visite mediche. Il trequartista classe 1997 era una priorità assoluta per il tecnico Ivan Juric perché conosce già le richieste del suo calcio e ha tutte le qualità necessarie per dare qualcosa in più alla squadra. Nonostante non abbia svolto il ritiro di Pinzolo con il gruppo, Vlasic non ha bisogno di un periodo di inserimento perché conosce già molti dei compagni e sa quali sono le richieste del suo allenatore. Servirà soltanto un periodo di duro lavoro per testare le sue condizioni fisiche dal momento che nel West Ham era un separato in casa e non ha giocato nemmeno un minuto delle amichevoli pre-stagionali. Lunedì comincerà la stagione del Torino con la prima gara ufficiale, contro la FeralpiSalò in Coppa Italia e in questi giorni di avvicinamento lo staff di Juric cercherà di capire se Vlasic potrà essere parte dell'incontro.