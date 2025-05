Corriere Torino: “Adams a caccia del decimo gol in campionato come Law”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi propone un approfondimento su Che Adams, attaccante che è in cerca del suo decimo gol in Serie A con la maglia del Toro. Domenica sera contro la Roma, l'attaccante granata cercherà di riuscire a raggiungere questo traguardo della doppia cifra per raggiungere anche una leggenda del calcio scozzese come Denis Law. Nell'unica stagione in cui il vincitore del Pallone d'Oro giocò in Italia con la divisa del Torino, concluse infatti il campionato con dieci rete segnate in 27 partite, era l'annata sportiva 1961/62. Adams adesso potrà provare ad eguagliare il suo connazionale visto che arriva alla vigilia della sfida contro la Roma con 9 marcature all'attivo fin qui in campionato, più una in Coppa Italia a inizio stagione.