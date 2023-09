Corriere Torino: “Adesso Juric può pensare ad un Toro con due punte”

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone un approfondimento sul reparto avanzato del Toro. La squadra di Ivan Juric potrebbe infatti scendere in campo nei prossimi impegni con un modulo diverso. Con l'arrivo di un centravanti importante come Zapata e senza un trequartista in meno rispetto alla scorsa annata come Miranchuk, il tecnico croato può infatti pensare ad un attacco con due punte. La coppia che i tifosi sognano di vedere sarebbe quella composta dallo stesso Zapata e da Sanabria ma c'è sempre l'opzione Pellegri a tenere viva ogni tipo di possibilità. I due moduli sui quali Juric potrebbe lavorare nel corso di queste settimane sono il 3-5-2 con Tameze, Ricci e Ilic a centrocampo e il 3-4-2-1 con Vlasic a supporto degli attaccanti. Nel primo caso si permetterebbe all'ex Empoli di tornare a giocare nel suo ruolo naturale di regista mentre nel secondo si rivedrebbe il trequartista croato al centro del gioco e nelle migliori condizioni per fare la differenza.