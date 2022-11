Corriere Torino: “Adopo si candida, la sua maturità tranquillizza Juric”

"Sembrava uno dei tanti giocatori usciti dal vivaio destinati a una girandola di prestiti; invece, Michel Adopo con bravura sta cogliendo l’occasione per scrivere una storia diversa" scrive il Corriere Torino nella pagina odierna, con un approfondimento dedicato al centrocampista francese. Adopo potrebbe avere un'occasione a Bologna, quando vista la squalifica di Linetty e gli acciacchi di Ilkhan, sarà la prima alternativa in mediana. Arrivato a Torino per la Primavera nel 2018, protagonista con Coppitelli, fu poi mandato in prestito alla Viterbese dove "ha raccolto 50 presenze nella squadra laziale, con tre reti e un assist. Un’esperienza formativa, che gli ha permesso di affinare le sue doti". Juric questa estate lo ha testato e poi confermato in Prima squadra. Conclude il Corriere Torino: "Ora, Adopo si candida: a Bologna può esserci bisogno di lui, sullo sfondo la questione del rinnovo di contratto in scadenza nel 2023".