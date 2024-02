Corriere Torino: “Al Torino manca il colpo del k.o.”

L'edizione odierna del quotidiano ha commentato la sconfitta del Torino contro la Roma. I granata hanno perso per 3 a 2, ad essere determinante è stato Paula Dybala con una tripletta pesantissima. A seguire le parole del quotidiano: "Quando hai Dybala è tutto più facile. La prima tripletta in giallorosso della Joya mette k.o. un Torino che gioca un buon primo tempo, tira in porta più dell’avversario ma non ha l’uomo del colpo decisivo, anche se Duvan Zapata segna un gol di pura di potenza come nell’1-1 dell’andata. Non è però abbastanza per la squadra di Juric, che contro la Lazio aveva giocato anche meglio, ma che alla fine si trova con zero punti conquistati nelle ultime due partite."