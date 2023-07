Corriere Torino: “Alla seconda il Milan per testare il valore del Toro”

Il Corriere di Torino si concentra sul prossimo calendario della Serie A: "Nella stagione 2022-2023, il Torino conquistò dieci punti nelle prime cinque giornate, che erano però frutto di tre vittorie contro le neopromosse Monza, Cremonese e Lecce. In mezzo pure un pareggio per 0-0 contro la Lazio e una sconfitta di misura con l’Inter. Quei dieci punti portarono i granata in alta classifica generando grandi aspettative per la rinnovata squadra di Juric, che era sì competitiva ma non ancora pronta per competere davvero per un posto tra le prime sei-sette squadre". E dopo il focus sulla stagione appena finita, eccone uno su quella che deve iniziare: "Nella stagione 2023-2024 il calendario proporrà alla squadra granata un avvio simile. Il parallelismo è possibile in quanto nelle prime cinque ci saranno altre due sfide contro neopromosse, il Cagliari e il Genoa, da affrontare in casa alla prima e alla terza giornata, e due gare contro le big, Milan-Torino alla seconda e Torino-Roma alla quinta. In mezzo anche un match in casa della Salernitana. Se i granata di Juric conquistassero lo stesso bottino di un anno fa, dieci punti, ci sarebbe sicuramente di che essere soddisfatti".