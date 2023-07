Corriere Torino: “Arriva Tameze e domani prima amichevole per i granata”

Le pagine sul Torino dei quotidiani oggi in edicola

"Toro sempre molto attento e attivo sul mercato, sembra ora in dirittura d'arrivo anche l'acquisto, a titolo definitivo, del centrocampista Adrien Tameze, c'è l'accordo con il giocatore, servono però ancora alcuni documenti. Fissate intanto le visite mediche per la giornata di oggi." Così l'edizione torinese del Corriere su Tameze. Il giornale parla anche di Moretti: " Il collaboratore dell'area tecnica ha firmato fino al 30 giugno 2025, il dirigente è ormai una bandiera e braccio destro di Vagnati." Per quanto riguarda il ritiro a Pinzolo invece: "Stasera c'è la presentazione sul palco di piazza Carrera e dopo aver accolto anche Bellanova e Dellavalle, domani alle 17 ci sarà l'amichevole contro il Feralpi Salò."