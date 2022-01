Corriere Torino: “Atalanta-Torino, l’ora della prima verità”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

E' attesa in giornata la delibera del giudice sportivo su Atalanta-Torino. La vicenda, ripercorsa dal Corriere Torino, vede da un lato la possibilità di giocare e riprogrammare la gara - come era successo l'anno scorso per Lazio-Torino - o dall'altra il 3-0 a tavolino per la Dea, che nel frattempo si è costituita come parte civile ed è pronta al ricorso, che farebbe anche il Toro nel secondo caso.