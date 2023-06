Corriere Torino: “Azzurri tra sogni e certezze: Buongiorno, esordio da veterano”

Nell'edizione odierna del Corriere Torino spazio all'esordio di Alessandro Buongiorno in Nazionale maggiore. Un esordio da 7 in pagella secondo il quotidiano, che spiega: "Migliore in campo? Federico Dimarco. Ma come lui, con lo stesso voto in pagella, c’è Alessandro Buongiorno, l’unico azzurro senza tatuaggi, l’unico del Toro. E l’unico all’esordio, ieri. E per di più titolare, quasi perfetto, alla sinistra di Acerbi nel terzetto difensivo dell’Italia". Buongiorno ha ricevuto lodi all'unisono, da Mancini in primis (QUI le sue parole) ma anche da Acerbi (QUI le sue parole). Un plauso all'esordio di un ragazzo che è partito da lontano, conquistando l'amore dei tifosi del Toro fin da bambino, e che ora si sta affacciando al sogno Azzurro. Conclude il quotidiano: "Alessandro è cresciuto in una famiglia di tifosi del Torino, è entrato bambino nel mondo, nel vivaio, granata. E passo dopo passo si è preso prima quella maglia, poi la stima, quindi l’amore dei tifosi. E insieme il rispetto prima di Ivan Juric e poi degli avversari che ha incrociato e – spesso – fermato". Ora inizia il bello anche in Nazionale: trovare continuità in maglia azzurra.