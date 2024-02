Corriere Torino: “Bellanova sgasa e colpisce, ora va a caccia dell’azzurro”

L'edizione odierna del quotidiano premia le ultime prestazioni di Bellanova, evidenziando l'importante apporto del giocatore in fase offensiva. L'ultima prova è la gara di sabato a Reggio Emilia: galoppata verso la porta avversaria e assist per Zapata. Ecco le parole del quotidiano: "Di certo Bellanova è un punto fermo del Toro nonché il giocatore più cresciuto da inizio stagione. Ha faticato all’inizio, ma in questo inverno sta diventando sempre più efficace. Oggi è il calciatore del Torino che ha fornito più assist in questa Serie A (4); in generale ha fornito quattro passaggi vincenti nelle ultime 19 gare del torneo dopo che ne aveva raccolti solo due nelle precedenti 53 disputate"