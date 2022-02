Corriere Torino: “Belotti, gol e messaggi”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

I riflettori dopo il derby sono tutti puntati sul Gallo Belotti, autore della rete che è valsa il pareggio. Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna, ha voluto riassumere così la sua prestazione: "La parola fine sul derby l’ha messa lui, Andrea Belotti. Il protagonista più atteso, a maggior ragione considerando il fatto che possa anche essere stata la sua ultima sfida alla Juve da capitano del Toro". E' un gol che sa quindi d'addio, ma è lo stesso Gallo che comunque ha lasciato una porta aperta per ciò che concerne il suo futuro: "Se dovesse essere stato l’ultimo gol, sono orgoglioso di me e dei compagni per la grande partita fatta" ha detto ai microfoni di Dazn. Inevitabilmente le preoccupazioni granata sono sul suo futuro, del quale il Corriere di Torino parla così: "Inutile girarci attorno, il futuro di Belotti tiene banco e con il fiato sospeso tutti i tifosi, per convincerlo a restare la proprietà granata ha fatto tutto e anche di più, questa partita si tornerà a giocare solo verso fine stagione".