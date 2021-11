Corriere Torino: “Bremer, 6 straordinario. Tutti i suoi numeri sono top”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Al centro della difesa a guidare i compagni di reparto e proteggere la porta, con una forte propensione per il gol. Questo è Bremer, che ormai è diventato uno dei punti di riferimento di questa squadra, uno dei perni del quale il Toro non può fare a meno. Un giocatore cresciuto notevolmente nelle ultime stagioni, che sta raccogliendo i frutti di diversi anni di lavoro e di gavetta, a partire dal suo acquisto nel 2018. Forte nell'uno contro uno, nell'anticipo e anche di testa, il brasiliano può davvero considerarsi uno dei centrali di primo livello di questo campionato di Serie A. Nell'edizione odierna del quotidiano, il Corriere di Torino elenca alcuni dati che mostrano lo spessore del giocatore: "Il numero 3 granata è quanto di meglio possa fornire la Serie A almeno in termini di rendimento. Bremer è infatti il primo difensore nella classifica dei palloni intercettati (48), dei duelli vinti (91), dei duelli aerei vinti (50), delle palle recuperate (105). In più, è il difensore centrale più prolifico del 2021, non solo in Italia ma in tutti e cinque i principali campionati europei. Sono 6 i gol segnati in questo anno solare magico a livello individuale per il difensore brasiliano".