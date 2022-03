Corriere Torino: “Bremer segna e difende, altro match perfetto”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nel big match contro l'Inter c'era un osservato speciale: Gleison Bremer. I nerazzurri non hanno mai nascosto la stima per il centrale brasiliano, capace di brillare ancora una volta davanti agli occhi di una delle sue pretendenti. Bremer "segna e difende" scrive nell'edizione odierna il Corriere Torino, sottolineando la prova di livello dell'attaccante. "Bremer è stato un autentico incubo per i calciatori dell'Inter - prosegue il quotidiano - Determinante, letteralmente, per tutta la partita: cancellato Lautaro Martinez, ha costretto Edin Dzeko a giocare al largo per provare a incidere in qualche modo. Un anticipo dopo l'altro, un colpo di testa dopo l'altro, Bremer ha comandato la difesa". In estate si faranno le valutazioni sul suo futuro, intanto "il Toro se lo coccola e se lo tiene stretto".