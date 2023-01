Corriere Torino: “Buongiorno, il Toro in purezza”

Alessandro Buongiorno è diventato senza dubbio tra i leader di questo Torino: “Nella vittoria di San Siro due sono le immagini che descrivono meglio il percorso di Buongiorno, perché fanno capire quanto sia diventato importante sia a livello tecnico, sia a livello umano. Una è quando si immola a corpo morto su un tiro a botta sicura di Giroud. L’altra è quando prende per mano i compagni per portarli a festeggiare la vittoria sotto lo spicchio di tifosi granata al terzo anello della Curva Nord” si legge tra le pagine del quotidiano. Dopo i 120 minuti giocati in Coppa Italia, in vista del match di domani con lo Spezia, Buongiorno potrebbe anche partire dalla panchina con Rodriguez braccetto di sinistra in difesa e Vojvoda esterno.