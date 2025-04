Corriere Torino: “Cairo al Filadelfia”

Domani il Torino affronterà il Como presso lo stadio Sinigaglia. Match complicato, i comaschi in casa sono un avversario molto complicato da affrontare. Nella giornata di ieri il presidente del club Urbano Cairo ha fatto visita al Filadelfia per incoraggiare l'ambiente. "Il presidente Urbano Cairo ha fatto tappa ieri mattina allo stadio Filadelfia per assistere all’allenamento del Toro. Paolo Vanoli sarà costretto a cambiare qualcosa nella squadra che domani alle 18 farà visita al Como. Il tecnico granata dovrà fare a meno dello squalificato Ricci e anche Lazaro viaggia verso un altro forfait. Sul tavolo ci sono diverse opzioni".