Corriere Torino: “Cairo blinda Buongiorno!”

Urbano Cairo blinda Alessandro Buongiorno. Intervenuto a Rai Radio Uno nella giornata di ieri, il presidente granata ha allontanato le voci che lo vedono lontano da Torino già in questa sessione di mercato: "Alessandro non lo vendo. Io lo voglio tenere, e lui vuole restare: sta crescendo moltissimo" che poi aggiunge: "Nel calcio è possibile non buttare via soldi, se si lavora bene: occorre sviluppare i giovani, dare loro un’opportunità e alla fine magari venderli".