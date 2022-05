Corriere Torino: “Cairo si gode il lavoro di Juric e sul mercato…”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Corriere Torino riporta nell'edizione odierna le dichiarazioni fatte dal presidente granata Urbano Cairo a radio Deejay. Il Torino ieri ha strappato tre punti al Verona, confermando le buone sensazioni che da tempo la squadra di Juric riesce a offrire. E, a una giornata dal termine, inevitabilmente il focus passa al mercato. "Belotti? Ha il contratto in scadenza, vedremo se riusciremo a trovare una soluzione, è intervenuto anche Juric". Per la prima volta forse il presidente granata ha fatto un'apertura a una trattativa col Gallo che potrebbe portare a una permanenza. Diverso il discorso per Bremer, "molte squadre stanno ronzando intorno a lui". Elogio anche per Lukic, un perno del nuovo Torino: "Con Juric ha trovato i giusti stimoli, una preparazione fisica che lo ha fatto rendere al massimo oltre che una situazione tattica ideale".