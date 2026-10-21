"La ripartenza del Toro. La vittoria con il Parma certifica il cambio di passo dei granata. Ora Abate ha 4 partite in 15 giorni per svoltare definitivamente". L'edizione odierna di Corriere Torino firma un'analisi dettagliata sul momento di forma della squadra di Ignazio Abate, che vola a quota dieci punti conquistati nelle ultime cinque giornate e attesa da un ciclo decisivo prima della prossima sosta. Il quotidiano evidenzia i fattori chiave della metamorfosi granata, dal mercato alla svolta tattica: "Il successo squillante di Parma (0-3) ha dato ulteriore slancio alla rincorsa, sostenuto dalla crescita dei nuovi arrivati come Belghali, Bragança e Perri, autore di 8 parate e un intervento miracoloso su Romero. La svolta risiede nell'assetto più offensivo a due punte ma soprattutto nello spirito di squadra e nel senso di appartenenza in costante crescita. Emblematico l'abbraccio liberatorio tra Abate e Simeone dopo il gol del 3-0, con il tecnico scattato sul campo a festeggiare la prima doppietta del Cholito". Una coesione fondamentale per affrontare i quattro impegni ravvicinati che attendono il Torino nei prossimi quindici giorni: "Si parte venerdì contro il Monza per vendicare il ko di Coppa Italia e cercare il sorpasso provvisorio sulla Juve, per poi ospitare il Como e far visita a Frosinone e Lecce. Un tour de force che richiederà energie fresche e l'apporto di tutta la rosa, con le buone notizie legate ai rientri di Zapata e Casadei e la necessità di mantenere alta la concentrazione. Come ricordato dallo stesso Abate a fine gara: 'Non abbiamo ancora fatto niente'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.