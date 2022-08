Corriere Torino, Camolese: “Toro sulla strada giusta, Ricci è determinante”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un'intervista a Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino. L'ex tecnico granata ha trattato vari argomenti nel corso dell'intervista. Sulla crescita del gruppo e delle ambizioni ha detto: "Si vede che i giocatori seguono molto il loro tecnico. [...] Chiaro che poi per alzare l'asticella delle ambizioni serve che azzecchino l'annata giusta i trequartisti e le punte, [...] ma il Toro è sulla strada giusta". Camolese ha anche parlato di alcuni singoli giocatori come Ricci: "Si sta completando, lui è molto importante per trovare con rapidità le linee di passaggio". Sull'attacco dice: "Pellegri deve maturare e stare bene dal punto di vista fisico. Sanabria ha qualità e ora deve farla vedere".