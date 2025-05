Corriere Torino: “Capitano Vlasic promette: «In futuro andrà meglio. Ai tifosi…»”

Le pagine dedicate alla squadra granata dell'edizione torinese del quotidiano Il Corriere della Sera, nell'analizzare la partita, pone molto l'attenzione sulla figura di Vlasic. L'assenza di Ricci, causata da un problema fisico, ha portato Vlasic ad essere capitano per l'intera partita, e dalle sue parole nel post-partita sembra che si sia preso questo ruolo sulle spalle. Il croato ci ha tenuto a esprimere il proprio rammarico per non aver vinto e a scusarsi con i tifosi per una partita - un primo tempo, nella fattispecie - non giocata su livelli accettabili per la squadra granata. Quel che più può far piacere alla piazza, però, è il modo in cui l'ex West Ham ha parlato del futuro: «In estate sarò con la squadra fin dall’inizio del ritiro, faremo la preparazione tutti insieme e andrà sicuramente meglio». Quando un giocatore, soprattutto se così importante, parla con questa certezza del proprio futuro in maglia granata, i tifosi non possono che esserne contenti.