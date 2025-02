Corriere Torino: “Casadei: dominatore dell’aria con 9 su 13 di testa”

Le pagine dedicate al Torino dell'edizione del capoluogo piemontese del Corriere della Sera dedicano un approfondimento a Cesare Casadei. Contro il Bologna il centrocampista ha fatto il suo debutto da titolare in Serie A, giocando al fianco di Linetty prima e Gineitis poi. La prova dell'ex Chelsea è stata macchiata da un errore di inesperienza: Casadei ha travolto Pobega in area di rigore e causato il pareggio dei rossoblù, ma la sua prova non è da considerare completamente negativa. Questi i dati, infatti, che riporta il quotidiano: "Casadei ha il dato più alto per quanto riguarda i passaggi positivi, 22, ovvero 3 in più di Milinkovic-Savic. Alto, va detto, anche il suo saldo dei passaggi negativi, 11, compreso l’errore nelle prime fasi del match che ha innescato un pericoloso contropiede rossoblù. Cesare è stato anche il migliore granata per duelli ingaggiati (15) e vinti (10) e per duelli aerei ingaggiati (13) e vinti (9)". Una caratteristica che è risultata molto utile ai granata è la capacità di vincere duelli aerei. Spesso, infatti, Casadei è stato proprio l'obiettivo dei rilanci di Milinkovic-Savic: la capacità dell'ex Chelsea di prendere i palloni di testa e spizzarli per permettere ai granata di cominciare un'azione offensiva potrà sicuramente tornare utile a Vanoli.