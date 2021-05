Corriere Torino: “Ci pensa Belotti”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Focus sul match-salvezza Spezia-Torino nell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il quotidiano dà voce a tre grandi ex granata (Antonino Asta, Rolando Bianchi e Giuseppe Vives) indicando capitan Belotti come uomo-chiave nella sfida.

Si legge: "Oggi dentro Belotti, che nel momento decisivo cercherà di firmare la salvezza dei suoi. Sarebbe giusto e sarebbe bello che fosse così per le emozioni che ha saputo dare nei suoi anni al Toro, conditi da numeri e statistiche che fanno di lui uno dei migliori centravanti della storia del club".

Dello stesso avviso i tre grandi ex. Asta: "Credo che a La Spezia tante speranze siano sulle spalle del capitano, è inevitabile visto il valore che ha dimostrato. Bianchi: "Andrea non ha nulla da dimostrare, semmai sono molti suoi compagni a doverlo fare. Vives: "Belotti sente i momenti di una stagione come pochi altri. Sono sicuro che la sua prestazione sarà di alto livello".