Corriere Torino: “Como-Torino si gioca in panchina: Fabregas contro Vanoli”

L'edizione di Torino del Corriere della Sera pone l'attenzione su un interessante aspetto toccato da Vanoli durante la conferenza stampa: l'importanza delle idee. Nella fattispecie oggi si contrappongono due formazioni nelle quali le idee dei due allenatori la fanno da padrone, come analizza il quotidiano: "I lariani si presenteranno dunque con una squadra diversa rispetto alla gara di ottobre, come del resto anche il Toro ha cambiato decisamente pelle rispetto a sei mesi fa. Vanoli ha trovato nel 4-2-3-1 l’abito adatto per far rendere al meglio i suoi, ma questa sera sarà costretto a cambiare qualcosa. Se per sostituire Ricci in mezzo al campo c’è l’imbarazzo della scelta («Ho Ilic, ma anche Gineitis, Linetty e Tameze»), sarà più complicato gestire l’assenza di Lazaro. L’austriaco, uomo di equilibrio sulla destra, è ancora alle prese con un problema al polpaccio e non sarà della partita. Tra le opzioni sul tavolo c’è un passaggio al centrocampo a tre, con la fantasia di Vlasic ed Elmas sulla trequarti a supporto della punta". Le assenze certamente non favoriscono i granata, che però hanno dalla loro un allenatore che è stato in grado di comprendere le difficoltà e i punti di forza di una formazione che per un lungo periodo non è stata brillante. La certezza è che la sfida oggi non sarà solo in campo, ma anche in panchina: sarà Fabregas contro Vanoli.