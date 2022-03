Corriere Torino: “Con la Salernitana opportunità per Demba Seck”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Tra le convocazioni con le rispettive nazionali, e i vari squalificati e infortunati, il gruppo di Juric in allenamento si è ridotto: per riprendersi dalla sconfitta di Genova, bisogna voltare pagina e pensare subito alla sfida contro la Salernitana. Tra i giocatori, c'è chi si sta impegnando al massimo per un po' di spazio: "Si tratta - scrive il Corriere Torino - di Demba Seck, il giovane esterno offensivo sbarcato in granata l’ultimo giorno del mercato invernale

dalla Spal per circa 4 milioni di euro. Il senegalese del 2001 sa di aver davanti a sé due settimane fondamentali. Le circostanze, infatti, fanno pensare che Demba possa puntare la trasferta in casa della Salernitana per candidarsi alla prima da titolare - complice anche la squalifica di Pobega e Brekalo positivo al Covid - col Toro. E questi giorni di lavoro saranno fondamentali per convincere definitivamente Juric". Una possibilità che gli consentirebbe di giocare più dei soli 5 minuti contro il Cagliari, e che servirebbe anche a Juric per rilanciare i giovani granata, considerando anche la tranquilla posizione in classifica.